Кравчук назвал условие восстановления отношений России и Украины

Российско-украинские отношения могут быть восстановлены при разрешении конфликта в Донбассе в пользу Киева, заявил председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в беседе с URA.RU.

По его мнению, ситуацию может изменить вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов <...> дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», – отметил глава делегации.

Он также подчеркнул, что обеим странам следует заниматься своими делами и наладить отношения.

«Займитесь вы своими делами, мы своими делами. Наладим нормальную границу, не будем воевать, будем [совершать] обмен продуктами, обмен производственных изделий, торговля и другие дела», – заключил Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить страну в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.

До этого Зеленский заявил, что только включение Украины в НАТО может помочь завершить конфликт в Донбассе.