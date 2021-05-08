Евросоюз заплатил залог за арестованного главу партии Саакашвили

Европейский фонд за демократию заплатил залог за арестованного председателя грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, сообщает представительство Евросоюза в Грузии.

«Сегодня был внесен залог в размере 40 000 лари (около $11,7 тысячи) для освобождения господина Мелии из-под стражи до суда», – указано в сообщении.

Европейское представительство поясняет, что средства для внесения залога были предоставлены Европейским фондом за демократию, грузинским властям их перечислила Ассоциацию молодых юристов Грузии.

В феврале текущего года Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.