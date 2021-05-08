Anadolu: США хотят вернуть Россию в 1990-е годы

Администрация президента США Джо Байдена хочет вернуть Россию в состояние международной изоляции, в котором страна находилась в 1990-е годы, считает эксперт турецкого издания Anadolu Ильяс Кемалоглу.

По его мнению, американским властям не нравится расширение российского влияния на международной арене, которое произошло за время президентства бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Видно, что «возвращающейся Америке» также неудобно присутствие России и Турции на Ближнем Востоке и Кавказе <...> Кроме того, сближение России и Турции, несомненно, не та ситуация, которая нравится Белому дому», – отмечает эксперт.

При этом он подчеркивает, что страны Запада не стремятся «развалить» Россию, так как она играет важную роль в обеспечении безопасности Европы.

«В результате Вашингтон использует так называемую карту геноцида армян против Турции и хочет изолировать Россию. Для этого, с одной стороны, были усилены санкции против России, с другой - спровоцированы дипломатические кризисы со многими странами», – заключает Кемалоглу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не хотят вводить дополнительные санкции против России, однако оставляют за собой такое право.