Минюст США тайно получил записи разговоров журналистов, освещавших «российское дело»

Минюст США тайно изъял записи телефонных разговоров трех репортеров The Washington Post, освещавших федеральное расследование связи между президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году и Россией.

В редакции газеты выразили обеспокоенность «таким использованием государственной власти» для получения доступа к сообщениям журналистов.

«Министерство юстиции должно немедленно разъяснить причины этого вторжения в деятельность репортеров, выполняющих свою работу, которая защищена Первой поправкой», — считают в газете.

Предполагается, что ведомство изъяло записи, чтобы выявить источников репортеров в статьях о нацбезопасности, опубликованных в первые месяцы правления Трампа. Это должно помочь федеральным следователям понять, согласовывалась ли кампания бывшего главы США в 2016 году с Кремлем с целью повлиять на результаты выборов.

Отмечается, что Минюст интересуется записями в период с 15 апреля по 31 июля 2017 года.

Несмотря на то что журналисты считают действия ведомства вторжением в свою деятельность, в самом министерстве заявляют, что следуют установленным процедурам в рамках политики по расследованию утечек в СМИ.

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва эти заявления отрицала. На основе неподтвержденного доклада о «связях Трампа с Россией» американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора Трампа с Россией».

Расследование «российского дела» длилось почти два года, Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в американские выборы.