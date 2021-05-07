В Белом доме заявили, что не хотят вводить новые санкции против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не хотят вводить дополнительные санкции против России, но оставляют за собой такое право. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы объявили о наших санкциях (в апреле), мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные меры, если их (России) действия станут основанием для этого. Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала она.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США готовы вводить новые санкции против России.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.