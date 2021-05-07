Лукашенко пообещал раскрыть новые данные по делу о госперевороте в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал предоставить новые данные по делу о попытке мятежа в стране.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите, — приводит слова главы республики «БелТа».

Лукашенко добавил, что спецслужбы раскроют данные об исполнителе госпереворота.

Ранее в МВД Белоруссии раскрыли подробности дела о госперевороте.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его словам, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.