СМИ: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» (2М39) и гиперзвуковая ракета «Циркон» (3М22) позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета. Об этом пишет эксперт Focus Томас Егер.

Журналист считает, что Россия модернизует «потенциал стратегического устрашения», поскольку создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию могут лишить ее статуса сверхдержавы.

Говоря о 2М39, специалист отмечает, что теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана. Согласно описаниям, «Посейдон» стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами.

Также Егер отметил огромную скорость ракеты «Циркон», из-за которой ее невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает модернизацию 3М22 для «еще большего устрашения».

«Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики», — пишет Егер.

По мнению обозревателя, два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.

Ранее стало известно, что в России создается цепочка новых гиперзвуковых комплексов для развития «Авангарда».