Псаки планирует уйти с поста пресс-секретаря Белого дома в 2022 году

Джен Псаки намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома в 2022 году, передает Mediaite.

По ее словам, изначально планировалось, что она пробудет на этой должности примерно год или «около того».

При этом Псаки отметила, что ее «не пугают», а наоборот, «нравятся» этот вызов и ответственность, которую приходиться брать человеку на посту пресс-секретаря.

В ноябре прошлого года стало известно, что Псаки присоединилась к переходной команде Джо Байдена и Камылы Харрис. В дальнейшем ее назначили пресс-секретарем Белого дома.

Джен Псаки была главой пресс-службы Госдепа с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й. С 2015-го по 2017-й она также занимала должность помощника по коммуникациям тогдашнего президента США Барака Обама. Псаки обрела известность благодаря неоднозначным высказываниям и резкой критике в адрес России, а а также спорным заявлениям о ситуации на Украине.