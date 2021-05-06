В Чехии усомнились в пользе сотрудничества с РФ по взрывам во Врбетице

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что сомневается в возможности эффективного сотрудничества с российской стороной по расследованию взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.

Чешские власти подозревают Россию в причастности к происшествию. По словам Земана, Генпрокуратура занимается расследованием дел, требующих международного сотрудничества.

«Не считаю превышением своих полномочий обратить внимание на риски и сомнительный результат такого юридического сотрудничества с РФ [по инциденту во Врбетице]», — сказал Земан.

Ранее глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что в Москве знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.