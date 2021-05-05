Жительница Горловки призвала ООН прекратить агрессию Киева

Жительница поселка Горловка Анна Тув, чьи муж и 11-летняя дочь погибли при обстреле украинских вооруженных сил, на неформальном заседании Совбеза ООН призвала прекратит агрессию Киева. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел 26 мая 2015 года. Тогда еще один двухлетний ребенок получил множественные раны, новорожденный был контужен. Сама Анна Тув потеряла руку. В 2019 году ее выдвигали на Нобелевскую премию мира.

Как заявила Тув, сейчас «идет не война, а массовое уничтожение населения».

«Украинским военным раздаются листовки с изображением ребенка с пистолетом в руках, которые гласят, что у сепаратизма нет возраста, сегодня он ребенок, а завтра он предатель. Все бомбоубежища Горловке открыты, обстрелы не прекращаются», — сказала женщина.

Она обратилась к «здравомыслящим европейским организациям» с просьбой поспособствовать прекращению ситуации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала блокаду Донбасса роковой ошибкой Киева. Она также напомнила, что жители непризнанных ДНР и ЛНР получают российское гражданство.