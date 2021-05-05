Лукашенко приказал довести до Европы «перспективы» в случае новых санкций

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил премьеру, спецслужбам и МИД республики довести до Европы «перспективы» в случае, если Европа введет дополнительные санкции против Минска. Об этом он заявил в среду, 5 мая, в ходе неформальной встречи с председателем Партии социалистов Молдавии, бывшим президентом этой страны Игорем Додоном, передает телеканал СТВ.

Глава государства подчеркнул, что Минск «вынужден будет отвечать», чтобы белорусам не стыдно было, «что у них есть такое руководство».

Лукашенко на встрече с Додоном подробно рассказал о позиции страны в отношении санкций, которыми грозят страны Запада. Он отметил, что Белоруссия не хочет любой экономической войны, но при этом готова отвечать на наложенные ограничения.

«Они все, европейцы: санкции, санкции, мы введем санкции! Ну, мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток — в Россию, Китай — пусть возят. Я европейцам говорю», — сказал Лукашенко.

Ранее в апреле Минск ввел экономические меры в ответ на санкции Запада.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», предусматривающий введение ограничений против государств, которые ранее наложили санкции на белорусские физические лица и компании.