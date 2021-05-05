В бундестаге назвали «Северный поток — 2» «ошибочным» проектом

Депутат бундестага, официальный представитель фракции ХДС/ХСС в парламенте по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт назвал «Северный поток — 2» «ошибочным» проектом» с точки зрения экономики. Его слова передает РИА «Новости».

«Если я представлю себе вопрос об энергообеспечении Европы в будущем и то развитие, которое произошло в последние 10–15 лет, с тех пор как первая и вторая ветка этого проекта планировались, то я прихожу к выводу, что «Северный поток – 2», вероятно, и в экономическом плане стал ошибочной инвестицией», — сказал парламентарий.

По его словам, те, кто инвестировали в проект, никогда не получат той прибыли посредством поставок газа по этому трубопроводу, как это предусматривалось.

«Если мы сейчас законодательно запретим это… то, возможно, мы должны были бы заплатить компенсации… В наибольшем выигрыше оказался бы «Газпром» или дочерняя компания, которая прямо занимается инвестициями в этот проект», — заявил Хардт.

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