Суд принял иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

«Исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С. ... принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, основанием для этого спора стали высказывания Пескова СМИ о Навальном, что «учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

Отмечается, что в данном иске Навальный просит суд признать слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, он требует, чтобы было опубликовано опровержение на официальном сайте администрации президента РФ.

Ранее общественное движение «Штабы Навального» включили в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.