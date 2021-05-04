Причастным к экстремистским организациям могут запретить избираться депутатами

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Авторами инициативы стала группа депутатов, среди которых председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», - говорится в документе.

В случае принятия правок, их внесут в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы. Запрет будет распространяться на учредителей и членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей экстремистских и террористических организаций, руководителей и заместителей структурных подразделений в организациях, а также других работников.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 20 апреля, приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.