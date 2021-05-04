Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций, пишет RT.
«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику», — сказала дипломат.
По ее словам, оценки субъективны, но для обеих сторон он составляют сотни миллиардов долларов. Захарова отметила, что антироссийские ограничения подрывают взаимное доверие между Москвой и Брюсселем, а также не способствуют восстановлению отношений.
Захарова считает, что санкции США и Евросоюза являются «жестом отчаяния», потому что в Вашингтоне и Брюсселе не смогли принять новую реальность, где Россия может вести себя самостоятельно и выстраивать отношения с другими странами.
Ранее постоянный представитель Владимир Чижов разъяснил Евросоюзу российские санкции, введенные в отношении восьми европейских граждан.
Российский дипломат подчеркнул важность выправления «нынешней нездоровой ситуации» в отношениях Москвы и Брюсселя. Российская сторона подчеркнула свою готовность работать в этом направлении.