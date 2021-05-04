Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций, пишет RT.

«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику», — сказала дипломат.

По ее словам, оценки субъективны, но для обеих сторон он составляют сотни миллиардов долларов. Захарова отметила, что антироссийские ограничения подрывают взаимное доверие между Москвой и Брюсселем, а также не способствуют восстановлению отношений.

Захарова считает, что санкции США и Евросоюза являются «жестом отчаяния», потому что в Вашингтоне и Брюсселе не смогли принять новую реальность, где Россия может вести себя самостоятельно и выстраивать отношения с другими странами.

Ранее постоянный представитель Владимир Чижов разъяснил Евросоюзу российские санкции, введенные в отношении восьми европейских граждан.

Российский дипломат подчеркнул важность выправления «нынешней нездоровой ситуации» в отношениях Москвы и Брюсселя. Российская сторона подчеркнула свою готовность работать в этом направлении.