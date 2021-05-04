Депутат оценил слова Зеленского о «войне в Европе» из-за Донбасса и Крыма

Депутат Государственной думы Артем Туров прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего конфликт в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией «войной в Европе». Об этом сообщает «Дума.ТВ».

По словам парламентария, именно в Европе развязали конфликтную ситуацию на Украине. Также он добавил, что европейские страны поддержали государственный переворот и незаконный переход власти, именно такие действия в конечном счете привели к протестам на юго-востоке страны и общей дестабилизации ситуации.

Кроме того, депутат добавил, что лидеру Украины необходимо призвать к ответственности деятелей тех стран, «с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку».

«Для нас украинский народ как был, так и остается братским. И Российская Федерация не планировала никакие агрессии, мы лишь отстаиваем свои интересы и защищаем наших граждан», — подчеркнул Туров.

Ранее украинский лидер в ходе саммита с лидерами Латвии, Польши, Литвы и Эстонии заявил о том, что конфликт на территории Донбасса и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе».