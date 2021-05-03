На Украине выдвинули ультиматум по Донбассу

Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу. Об этом пишет РИА «Новости».

Кравчук заявил, что будет наставить на отказе от переговоров минском формате, если его не получится «реанимировать». По его мнению, этого можно достигнуть, если разделить выработанные за семь лет вопросы на кластеры и проанализировать их вместе.

«Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее», — сказал Кравчук.

Дипломат отметил, что также нужно улучшить механизм реагирования на нарушение режима прекращения огня. Он уже подчеркнул, что есть первые шаги по выработке «конкретных эффективных мер».

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал украинского президента Владимира Зеленского не ездить в Москву на переговоры. Политик добавил, что необходимо «прекратить войну» и решать проблемы «продуктивно и по закону».