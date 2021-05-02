Президент Киргизии заявил об угрозе территориальной целостности страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны. Об этом сообщает ТАСС.

«28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби», — сказал Жапаров по поводу конфликта на границе с Таджикистаном. «Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено», — сказал он.

Как сообщалось, в Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 78 домов.

Ранее Киргизия эвакуировала более 33 тысяч граждан из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.