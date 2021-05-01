Захарова обвинила США в подрыве консульской деятельности в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подрывают свою консульскую работу в РФ. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу »Sputnik на русском».
По ее словам, это происходит последние несколько лет.
«Сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Москва не заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников.
При этом она назвала архаичной систему выдачи американских виз из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания.
Также Захарова подчеркнула, что Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней, хотя Вашингтон выслал сотрудников российского посольства.
Ранее в посольстве США в России сообщили, что начиная с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан Соединенных Штатов и очень ограниченное количество иммигрантских виз. Также будет прекращена обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок.