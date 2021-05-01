Брюссель заявил о праве ответить на санкции Москвы

Евросоюз оставляет за собой право ответить на санкции, введенные Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

«ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — говорится в документе.

Ранее 30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

Под ограничения со стороны Москвы попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвийской Республики), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы) и Йорг Раупах (руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия).

В ЕС также высказались о российских санкциях.