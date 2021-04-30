Захарова ответила на слова спикера Европарламента об угрозе со стороны России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова спикера Европарламента Давида Сассоли, которому запретили въезд в Россию. Комментарий опубликован на ее странице в Facebook.

Захарова обратила внимание на заявление европейского чиновника о том, что «угрозы не заставят Европарламент молчать».

«1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?» — написала Захарова в ответ.

Ранее Сассоли, включенный в российские санкционные списки, сообщил, что «это не остановит его от защиты прав человека».

30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

В свою очередь, Евросоюз заявил, что оставляет за собой право предпринять ответные меры после объявления Россией о введении санкций.