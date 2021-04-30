Белоруссия запросила у России данные по уголовному делу о геноциде

Белоруссия начала расследование уголовного дела о геноциде населения во время Второй мировой войны и в послевоенный период, направила необходимые обращения в Россию и другие страны с просьбой предоставить информацию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Отмечается, что на данном этапе следователи изучают архивные документы, к работе с которыми будут привлекаться историки, а также собирает доказательную базу.

«В рамках международно-правового сотрудничества направила обращения в Россию и иные государства о представлении информации из архивных источников», — сообщили в прокуратуре.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о планах запросить правовую помощь у России и Германии, а также обратиться в Нюрнберг при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны.

Уголовное дело о геноциде было возбуждено в Белоруссии 9 апреля.