В Совфеде оценили заявления посольства США о прекращении выдачи виз

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление посольства США в России о приостановке выдачи виз и сокращении консульского штата. Об этом сообщают «Известия».

«Это шантаж чистой воды. <…> У консульства любого всегда две функции в стране: либо выдача виз, либо обслуживание своих граждан», — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что считает заявления посольства США недружественным шагом. По мнению Джабарова, в данном вопросе идти на уступки американцам будет неправильно.

«Американцы привыкли, что они могут вводить санкции, ограничения, а в ответ ничего не будет. <…> Всему есть предел, мы тоже показали свою позицию», — сказал он.

Джабаров пояснил, что Россия готова пойти навстречу, если американская сторона откажется от такой политики и начнет шаг за шагом убирать все искусственные ограничения. По его словам, Москва всегда открыта к диалогу.

Он также отметил, что россияне прежде всего должны любить свою страну и ездить туда, где граждан России хотят видеть.

Кроме того, Джабаров назвал запрет на наем россиян на работу в дипмиссии «недружественных стран» абсолютно правильной и справедливой мерой, «особенно после долголетнего периода терпения Москвы». По его мнению, российские власти пошли на это из-за оказываемого давления.

Ранее в посольстве США в России сообщили, что начиная с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан Соединенных Штатов и очень ограниченное количество иммигрантских виз.