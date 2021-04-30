Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Представитель российского посольства в Бишкеке Виктор Харченко заявил о том, что россияне не входят в число пострадавших в ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

«Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало», — подчеркнул он.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свои соболезнования родственникам погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, а также пообещал помощь пострадавшим.

До этого МИД Таджикистана сообщил о состоявшейся встрече представителей Киргизии и Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта на границе двух стран.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.