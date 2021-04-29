Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что пока он является главой государства, официальный Белград не будет поддерживать санкции Запада в отношении России. Об этом сообщает агентство Tanjug.

«Что касается включения в «черные списки» граждан России и КНР, Сербия в этом не участвовала, так это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Пока я президент Сербии, не будет введения санкций РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее», — подчеркнул он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Сербию активнее присоединяться к санкционным режимам в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз.

До этого, в октябре 2020 года, Вучич заявил, что страна никогда не будет вводить санкции в отношении РФ.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.