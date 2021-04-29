Захарова призвала США подтвердить слова делами

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

В Кремле приветствуют слова президента США Джо Байдена о намерении не обострять отношения с Россией, но слова нужно подкреплять делами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«У нынешней администрации США намерения расходятся с делами и традиционная речь перед законодателями при всей своей декларативности лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений», — сказала Захарова.

По ее словам, если США хотят поддерживать диалог с Россией, то Вашингтону следует отказаться от конфронтационной риторики и предпринять конкретные действия «по выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения».

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают последствия за «вмешательство» и кибератаки.

Американский лидер добавил, что он прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы США.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.