США предложат России продолжать ядерное разоружение
Администрация президента США Джо Байдена предложит российскому руководству продолжить сокращать ядерные запасы. Об этом сообщила кандидат на пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, пишет ТАСС.
«Она (администрация) находится в процессе планирования дальнейших шагов во взаимодействии с Россией по данным вопросам, могу сказать, что идея, безусловно, заключалась бы в обеспечении более глубоких сокращений [числа ядерных боезарядов]», — сказала Дженкинс.
По ее словам, многое зависит от того, как пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности, работа над подготовкой которых проходит в настоящий момент.
Ранее в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) рассказали, что в 2020 году военные расходы в мире составили около $2 трлн, это на 2,6% выше показателей предыдущего года. Россия вошла в пятерку лидеров.
Отмечается, что государством с самыми высокими ежегодными военными расходами стали США. В прошлом году данный показатель увеличился на 4,4% и составил $778 млрд.