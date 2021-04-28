Боррель перепутал Россию и Турцию во время выступления в Европарламенте

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перепутал Россию и Турцию во время своего выступления в среду в Европарламенте, посвященного отношениям Брюсселя и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В начале своей речи на слушаниях он напомнил о важности таких тем, как обстановка на границе России с Украиной, дипломатический конфликт с Чехией и ситуация вокруг Алексея Навального, однако случайно оговорился, упомянув в этом контексте отношения с Анкарой.

»[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться», — сказал Боррель.

Несмотря на оплошность, глава дипломатии Евросоюза продолжил свое выступление, не исправляясь.

В ходе того же выступления Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям в отношениях с Москвой. По его словам, Россия сама усложняет ситуацию, проводя кампании по дезинформации.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что полноценный диалог на высоком уровне Европейского союза с Российской Федерацией будет возможен лишь тогда, когда в полной мере будут выполнены положения Минских соглашений по Украине.

Таким образом он ответил на вопрос, возможен ли диалог РФ и ЕС по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» российского государства на территории европейских стран.