Группу россиян заподозрили в организации взрывов на складах в Болгарии

Официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что за последние десять лет болгарскими властями были зафиксированы случаи взрывов на складах и производственных объектах заводов по обезвреживанию взрывчатых веществ, производству оружия и боеприпасов.

По словам прокурора, в четырех из этих дел были обнаружены сходства.

Кроме того, отмечается, что на складах, где произошли взрывы, хранилось оружие для Грузии и Украины.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил об открытии границ для туристов с 1 мая.

До этого в Болгарии в результате взрыва на оружейном заводе «Арсенал» погибли два человека.