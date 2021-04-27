Порошенко оценил идею Зеленского о расширении нормандского формата

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение действующего главы страны Владимира Зеленского обновить формат переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом сказано в его заявлении, опубликованном на сайте партии «Европейская солидарность».

«Погоня за расширением формата может закончиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции и ЕС будет утрачено», — заявил Порошенко.

При этом он признал, что США, Великобритания, Канада и Польша являются дружественными для Украины государствами, однако, с его точки зрения, «непродуманными инициативами» Украина рискует разрушить единственный существующий формат переговоров по Донбассу.

Порошенко подчеркнул, что страна может так и не получить будапештский, бухарестский, женевский форматы, которые стране обещали в течение последних двух лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.