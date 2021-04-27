В сенате недовольны, что Байден недостаточно жесток по отношению к России

Сенатор Линдси Грэм заявил, что он не очень впечатлен первыми 100 днями президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.

По словам Грэма, во время своей предвыборной кампании Байден заставил всех поверить в то, что он будет наилучшим выбором. Однако, заняв должность, глава государства решил изменить структуру верховного суда и превратить округ Колумбия в штат.

Сенатор также подверг критике внешнюю политику администрации Байдена.

«Он провалился во внешней политике. На границе царит хаос, иранцы стали незначительны, он (Байден. — Ред.) начал переговоры с иранским режимом, но в итоге не сделал ничего, чтобы его изменить», — сказал Грэм.

Он также добавил, что Афганистан «разваливается», а Россия и Китай уже напирают. По словам сенатора, 46% избирателей считают, что ситуация с безопасностью на американской границе сегодня хуже, чем два года назад. Лишь 15% отметили улучшение обстановки.