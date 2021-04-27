В сенате недовольны, что Байден недостаточно жесток по отношению к России

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Reuters

Сенатор Линдси Грэм заявил, что он не очень впечатлен первыми 100 днями президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.

По словам Грэма, во время своей предвыборной кампании Байден заставил всех поверить в то, что он будет наилучшим выбором. Однако, заняв должность, глава государства решил изменить структуру верховного суда и превратить округ Колумбия в штат.

Сенатор также подверг критике внешнюю политику администрации Байдена.

«Он провалился во внешней политике. На границе царит хаос, иранцы стали незначительны, он (Байден. — Ред.) начал переговоры с иранским режимом, но в итоге не сделал ничего, чтобы его изменить», — сказал Грэм.

Он также добавил, что Афганистан «разваливается», а Россия и Китай уже напирают. По словам сенатора, 46% избирателей считают, что ситуация с безопасностью на американской границе сегодня хуже, чем два года назад. Лишь 15% отметили улучшение обстановки.