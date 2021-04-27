Пушков резко раскритиковал Псаки за слова о диалоге с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в отношениях с Москвой.

Ранее представитель американской администрации заявила, что США стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции в качестве единственного инструмента выстраивания диалога с Россией.

«О, да! Мы заметили — США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности. И, конечно, санкции не единственный инструмент!» — написал Пушков.

По его словам, со стороны Белого дома еще существует угроза расширения ограничений, «есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока — 2», а также «многое чего другое».

«Так что — да: санкции не единственный инструмент», — сыронизировал Пушков.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

На следующий день Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.