Макрон позвонил Путину

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 апреля, провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили Украину, Нагорный Карабах и ситуацию со взаимной высылкой дипломатов, сообщает агентство «France Press» со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе телефонного разговора Макрон призвал Путина добиваться снижения напряженности во взаимоотношениях с Украиной на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Также лидеры договорились в скором времени сделать заявления об инициативах решения проблемы Нагорного Карабаха.

Эммануэль Макрон, кроме того, отметил, что Франция полностью поддерживает партнеров из Европейского Союза после высылки их дипломатов из России.

Ранее Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву на переговоры по двусторонним отношениям, ситуацией с Украинской православной церковью и притеснениями русскоязычного населения страны.