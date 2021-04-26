Украина вышлет еще одного российского дипломата

В ближайшее время Киев вышлет российского дипломата на основе принципа взаимности. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет «Интерфакс».

«Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — сказал Николенко.

По его словам, решение Москвы только доказывает выбранный Россией курс на обострение отношений с Киевом.

«Объявление дипломата посольства Украины в Москве «persona non grata» лишено логики, не имеет под собой никаких причин», — добавил спикер.

Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве. Решение объясняется «недружественными действиями украинской стороны», которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства в Киеве.

Россия предупредила, что «в случае продолжения враждебных действий» против российских дипломатов будет применяться принцип взаимности.