В Белоруссии заявили о связи советника Байдена с госпереворотом

Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля, заявил , что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента республики Александра Лукашенко.

Согласно сообщению, «это все действительно серьезно», и без участия «Соединенных Штатов не обошлось».

»Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: «Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным». Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду — в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет», — говорится в сюжете ОНТ.

Кроме того, телеканал пообещал, что раскроет больше подробностей в эфире на следующей неделе.

Как сообщалось, ОНТ также продемонстрировал кадры с признанием вины участниками заговора против Лукашенко.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.