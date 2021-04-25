В Белоруссии заявили о связи советника Байдена с госпереворотом
Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля, заявил , что советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента республики Александра Лукашенко.
Согласно сообщению, «это все действительно серьезно», и без участия «Соединенных Штатов не обошлось».
»Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: «Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным». Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду — в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет», — говорится в сюжете ОНТ.
Кроме того, телеканал пообещал, что раскроет больше подробностей в эфире на следующей неделе.
Как сообщалось, ОНТ также продемонстрировал кадры с признанием вины участниками заговора против Лукашенко.
17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.