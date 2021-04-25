Появилось видео с признанием вины участниками заговора против Лукашенко
Белорусский телеканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля, показал кадры с признанием вины участниками готовившегося в Белоруссии госпереворота и заговора против президента республики Александра Лукашенко.
На видео можно увидеть, как свои показания дают лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович.
Так, Федута заявил, что он «признает себя виновным в участии в заговоре».
«Признаю свою вину», — сказал задержанный глава партии БНФ Григорий Костусев.
Такое же заявление сделал и адвокат Юрий Зенкович.
Ранее задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения.
17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.
По словам главы республики, на его убийство было выделено $10 млн.