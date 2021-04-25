Михаила Светова увезли в ОВД после обыска в его квартире

Члена Федерального комитета Либертарианской партии России Михаила Светова увезли в ОВД по Хорошевскому району Москвы после проведенного в его квартире обыска, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Светова, Дмитрия Захватова.

«Обыск в квартире закончился, Михаила везут в отдел полиции по Хорошевскому району», — заявил Захватов.

По его предположению, Светова увезли в Хорошевское ОВД не для допроса, а для составления административного протокола, однако Захватов также отметил, что не располагает конкретными данными.

Захватов утверждает, что полицейские, обыскивавшие квартиру Светова, назвали причиной обыска уголовное дело 2019 года о развратных действиях в отношении его бывшей девушки.

По данным следствия, в 2012 году Михаил Светов размещал на своей странице в Instagram фотографии со несовершеннолетней (на тот момент) девушкой Анастасией Стародубовской.

В квартире Светова уже несколько раз проходил обыск, связанный с этим уголовным делом. В 2019 году его признали свидетелем по делу.