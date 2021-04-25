Турция и Россия могут сблизиться после заявления Джо Байдена по геноциду армян

Председатель турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек считает, что Россия и Турция могут сблизиться после того, как президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи во время Первой мировой войны, сообщает ТАСС.

«После его заявления отношения Турции и России однозначно сблизятся. Заявление Байдена — это наступление против Турции, против Азии, против России и Китая. Его заявление не связано с защитой прав человека, и это событие нельзя оценивать в рамках обсуждения исторических фактов. Сейчас Байден перешел к действиям и начал с Турции, чтобы потом принять меры в отношении России и Китая», — считает Перинчек.

Глава партии «Vatan» также утверждает, что заявление Байдена направлено против Турции «является подтверждением его желания свергнуть администрацию Тайипа Эрдогана».

«О своих намерениях Байден объявил еще до того, как был избран президентом», — напомнил Перинчек слова Байдена от 15 августа, когда кандидат в президенты от Демократической партии заявил, что США «должны занять абсолютно другую позицию» в отношении Эрдогана, чтобы «было понятно», что Вашингтон «поддерживает оппозиционное руководство».

Россия официально признала геноцид армян в 1995 году.

Ранее турецкий политик призвал закрыть для американцев авиабазу Инджирлик.