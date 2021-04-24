Алиев назвал «исторической ошибкой» признание Байденом геноцида армян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время беседы азербайджанский лидер назвал «ошибочным» заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Алиева.

В пресс-службе сообщили, что глава государства также назвал данное заявление американского лидера «исторической ошибкой».

«Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», — сказано в сообщении.

Во время беседы, Алиев также заявил, что это заявление «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе». Кроме того, он отметил, что «Азербайджан всегда был рядом с Турцией».

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обе стороны «выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений» между двумя государствами «во всех сферах».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чтит память жертв геноцида армян 1915 года в Османской империи.

В субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.