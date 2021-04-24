Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. Об этом говорится в заявлении американского лидера, размещенном на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — сказано в сообщении.

Глава Белого дома также напомнил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе», «в рамках кампании по истреблению» были «депортированы, убиты или отправлены на смерть» 1,5 млн армян.

«Американский народ чтит всех армян, которые погибли в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад», — отметил Байден.

По его словам, армяне, которые в итоге были вынуждены бежать в США, внесли весомый вклад в развитие этой страны.

Известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп отказывался признать геноцид армян, так как опасался ухудшения отношений с Турцией.

24 апреля в Армении ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида армян.

На этой неделе СМИ писали, что президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.