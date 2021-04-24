Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп

Временный поверенный в делах России в США был вызван в американский Госдепартамент, сообщает российское посольство в Соединенных Штатах на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепартаменте США, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России о дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве», — указано в сообщении дипломатической миссии.

К своей публикации российское посольство прикрепило сообщение бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, в котором указано, что целью вызова временного поверенного в делах России было выражение «озабоченности дестабилизирующими действиями» и демонстрация полной поддержки Чехии со стороны США.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Впоследствии власти Чехии выдвинули России ультиматум, потребовав отменить решение об ответной высылке дипломатов. Москва требованиям не подчинилась, после чего Прага решила выслать из страны 63 сотрудника российского посольства.