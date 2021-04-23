Bloomberg: Байден заявил Эрдогану о намерении признать геноцид армян в начале XX века

Президент США Джо Байден провел в пятницу, 23 апреля, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил, что собирается признать массовое убийство армян в Османской империи в начале XX века геноцидом, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как сообщил собеседник агентства, Байден намерен сделать соответствующее заявление в субботу, 24 апреля. Известно, что ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян.

По его словам, американский лидер назовет слово «геноцид» во время речи о событиях 1915 года в Османской империи.

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что во время телефонной беседы Байден и Эрдоган «договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в июне, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов».

Ранее СМИ писали, что президент США Джо Байден хочет официально признать геноцид армян.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Факт геноцида армян в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.