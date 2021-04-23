Эстония высылает российского дипломата

Эстония высылает из страны российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщается на сайте эстонского МИД.

Отмечается, что в пятницу, 23 апреля в МИД Эстонии был вызван посол России в республике Александр Петров, чтобы выразить ему решительный проест «против полученной из Чешской Республики информации о том, что российская военная разведка во Врбетице организовала взрыв в складе боеприпасов в 2014 году».

«Россия грубо нарушила международное право на территории государств-членов Европейского Союза и НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение наносит ущерб европейской безопасности и стабильности и недопустимо», — говорится в сообщении.

Как сообщается, из Эстонии будет выдворен дипломат, деятельность которого «не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции».

В пятницу российских дипломатов также выслали Литва и Латвия.

Ранее депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в противном случае история с громкими обвинениями выглядит не очень основательно.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.