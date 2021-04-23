Нарышкин: Чехия заложила в свои действия против РФ «убогую ложь»

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Чехия получила свое после демарша против России, в основе которого была ложь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Нарышкина, в основу своих действий Чехия заложила «совершенно убогую ложь», которая «рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития».

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ — «маразматическим парадом». Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что число сотрудников российских генконсульств в чешском государстве будет таким же, как и число сотрудников генконсульств Чехии в России.

До этого Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Позже он пояснил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.