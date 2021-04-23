В ЕС потребовали от Чехии доказательств по обвинениям против России

Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в противном случае история с громкими обвинениями выглядит не очень основательно. Об этом заявила депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Прага не предоставляла доказательств причастности российских «агентов», взрывчатые вещества также не были найдены.

«Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы», — сказала парламентарий.

Конечна также подчеркнула, что Россия и Чехия должны отказаться от недружественной риторики и начать контакты в целях стабилизации текущей обстановки.

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - «маразматическим парадом». Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что число сотрудников российских генконсульств в чешском государстве будет таким же, как и число сотрудников генконсульств Чехии в России.

До этого Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Позже он пояснил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.