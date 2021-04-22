Посольство России в Словакии ответило на высылку дипломатов из страны

Посольство России в Словакии раскритиковало решение Братиславы выслать трех российских дипломатов, сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран», - говорится в публикации.

В посольстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на ответную реакцию, о соответствующих мерах Братислава будет проинформирована в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства.

Таким образом Словакия отреагировала по призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить солидарность с ней.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.