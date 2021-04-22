Посол ЕС в Москве оценил ухудшение отношений России и Евросоюза

Глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер в ходе конференции «Россия и Европа в завтрашнем мире» заявил, что отношения России и ЕС продолжают ухудшаться, однако на данный момент они еще «не достигли дна». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, диалогу двух сторон по климатической повестке однозначно мешает инцидент, связанный с высылкой дипломатов.

«Я говорю о сотрудничестве, потому что я считаю, что, если мы сотрудничать не будем в этой области — немного, кстати говоря, возможностей для сотрудничества осталось сейчас в текущем политическом климате, — если мы сейчас не начнем работать вместе, то в итоге и этот вопрос станет поводом для раздражения и конфронтации. Поэтому давайте работать вместе», — подчеркнул Эдерер.

Ранее сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.