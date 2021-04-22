Сирия заявила, что резолюция ОЗХО нарушила Устав организации

Сирия решительно осудила резолюцию об ограничении ее прав и привилегий, которая была принята в среду, 21 апреля, в Гааге Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сказано в заявлении МИД арабской республики, распространенном госагентством SANA.

В заявлении говорится, что США, Великобританией и Францией были использованы «шантаж, угрозы и давление, чтобы добиться одобрения этого враждебного Дамаску политического решения участниками 25-й Конференции государств — участников ОЗХО».

В нем также подчеркивается, что одобрение резолюции произошло «в нарушение Устава ОЗХО», она также «противоречит принципу консенсуса при принятии решений» с момента основания организации в 1997 году.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве САР указали, что государства, которые подготовили и представили проект данного документа, «являются теми же сторонами, которые поддерживали, финансировали и вооружали террористов в Сирии».

Накануне постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин назвал принятие резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии «черным днем в истории» организации.

До этого стало известно, что ОЗХО приняла резолюцию, согласно которой Сирия не будет иметь права принимать участие в голосованиях на конференции стран-участников и в исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории любые мероприятия по линии конференции.

Ранее ОЗХО заявила, что у нее есть достаточно доказательств того, что военно-воздушные силы Сирии сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в феврале 2018 года.