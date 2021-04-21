США получили от России список высылаемых дипломатов

Вашингтон получил от Москвы список дипломатов, которые будут высланы из России. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА «Новости».

По его словам, США получили «официальную корреспонденцию» со списком дипломатов.

В то же время он подчеркнул, что американская сторона ожидает продолжения дискуссий по вопросу отношений России и США.

Ранее заместителю посла США в России российский МИД вручил ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время со стороны России последуют новые ответные меры на последние «незаконные» антироссийские санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 16 российских организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. Также в рамках новых ограничительных мер США выслали 10 российских дипломатов.