В Белом доме оценили эффективность антироссийских санкций

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как США оценивают эффективность американских ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение [России]», — сказала она в ходе регулярного брифинга.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

МИД РФ сообщил, что российская сторона в ближайшее время объявит об ответных шагах на введенные Вашингтоном санкции.

Российские власти неоднократно заявляли, что не имеют отношения к приписываемому Москве «вмешательству» в американские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предупредил о том, что существуют определенные последствия недружественных мер со стороны Вашингтона в отношении России. По его словам, Россия прорабатывает меры в ответ. Песков также констатировал, что сейчас российско-американские отношения находятся в низшей своей точке.